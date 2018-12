Primiero, “Un Aiuto per Elisa e i suoi quattro bambini dopo l’incendio di Tonadico”

Print This Post

Avviata una raccolta fondi dopo l’incendio di sabato 15 dicembre che ha coinvolto la loro casa, nel pieno centro del paese di Tonadico nel Primiero

Primiero (Trento) – Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza in accordo con gli altri Comuni del territorio, mette a disposizione un conto corrente per chi volesse contribuire alla spese che questa famiglia dovrà sostenere per rendere ancora abitabile la propria casa.

Le offerte possono essere effettuate alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 80 R 08140 34890 00002706 9283

Causale: AIUTO POST INCENDIO CASA BROCH-TAVERNARO (TONADICO)

