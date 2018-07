Primiero, Tragico schianto a Imèr lungo lo Schenèr: muore il motociclista bresciano Giambattista Cerutti

Connect on Linked in

Mobilitati i sanitari del 118, l’elicottero del Suem di Belluno e i Vigili del fuoco di Imèr

Imèr (Trento) – Un centauro bresciano, Giambattista Cerutti di 57 anni, ha perso la vita domenica pomeriggio in un tragico schianto, lungo la strada dello Schenèr, che collega Primiero al Bellunese.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Transacqua nel Primiero, il motociclista origianario di Manerbio (Brescia), si sarebbe schiantato autonomamente contro il muro, sembra in fase di sorpasso, mentre viaggiava da Primiero in direzione Feltre.

Il grave incidente è avvenuto verso le 14, lungo la strada che costeggia il lago di Pontet, nel comune di Imèr in Trentino, a pochi chilometri dal confine veneto.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che hanno richiesto poi il supporto dell’elicottero. I velivoli trentini erano impegnati in altri interventi, quindi è stato richiesto il supporto al Suem giunto da Pieve di Cadore, nel vicino Bellunese.

Purtroppo però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. La salma è stata ricomposta in serata presso la camera mortuaria di Pieve a Transacqua, verso le 16. Disagi si sono registrati al traffico lungo la strada che collega Trentino e Veneto.