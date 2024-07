Primiero, tragico malore per un turista a San Martino: il maltempo non ferma l’elicottero. In mattinata scontro auto – moto

Giornata impegnativa per sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Nonostante il forte temporale di martedì pomeriggio, l’elicottero dei vigili dle fuoco è riuscito ad intervenire in zona malga Crel, per un anziano 80enne vicentino, che ha accusato un grave malore mentre stava camminando in zona. Nonostanti i rapidi soccorsi dei sanitari locali e dell’equiupe medica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco di San Martino di Castrozza e i Carabinieri. L’elisoccorso era intervenuto anche nei giorni scorsi in zona, per altri interventi sanitari urgenti.

Scontro auto moto lungo la sr 50

Vigili del fuoco di Primiero e San Martino di Castrozza inb azione anche martedì mattina per un incidente auto moto, lungo la strada sr 50 che collega Fiera a San Martino. Illeso il conducente della moto. Rilievi dei carabinieri di zona.

In breve

Martedì mattina, mobilitati anche i corpi dei vigili di Imèr, Mezzano e Vanoi per supportare un mezzo in difficoltà nella galleria del Totoga. Fortunatamente senza nessuna grave conseguenza.