Primiero torna in tv con “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2: riprese mercoledì 14 novembre a Fiera. Sabato sera Mezzano Romantica è su Rai3

Connect on Linked in

Primiero sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2018-2019 del programma tv e si sfiderà con un altro comune d’Italia per aggiudicarsi il premio finale – uno scuolabus nuovo di zecca – ma anche e soprattutto per farsi conoscere dal grande pubblico ed entrare nelle case dei milioni di Italiani che da 25 anni seguono il divertente programma ideato da Michele Guardì. Sabato tocca invece a Mezzano e al suo borgo su Rai3

Primiero (Trento) – Le riprese vengono effettuate a Fiera di Primiero in piazza Cesare Battisti e presso il palazzo delle Miniere il 14 novembre dalle 9.00 alle ore 14.00 circa e tutta la popolazione è invitata a partecipare numerosa. Durante il programma, ampio spazio sarà dato ai prodotti tipici del territorio con i piatti della tradizione ma non mancherà l’artigianato locale, con dimostrazioni dei lavori tradizionali e curiose rievocazioni storiche.

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 novembre sono previste poi, negli studi di Via Teulada a Roma, le riprese in diretta della puntata che vedrà protagonista il comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Saranno invece una decina i giovani in gara: dovranno cimentandosi in divertenti prove, come il gioco de “I cubi”, in cui i concorrenti dovranno ricostruire prima degli avversari l’immagine a grandezza naturale dei conduttori, “Il bersaglione”, in cui i giocatori diventeranno esperti nell’utilizzo di una fionda gigante e il “giradischi”, con l’obiettivo di scoprire il personaggio famoso nascosto all’interno di un’immagine che gira come un vinile a 33 giri.