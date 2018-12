Il Primiero torna in tv con “Melaverde”, domenica 16 dicembre a mezzogiorno

Connect on Linked in

Dopo le recenti puntate di Geo & Geo dal Primiero Vanoi, la sfida su Rai 2 con “Mezzogiorno in famiglia”, Mezzano e ‘Il Borgo dei Borghi’ su Rai 3, ora la Valle sbarca su Mediaset, domenica 16 dicembre a mezzogiorno. Il conduttore Edoardo Raspelli è andato alla scoperta di due realtà che parlano di passione per gli animali, per l’allevamento e di amore per le proprie radici

Primiero (Trento) – Si tratta di due storie già viste in tv, ma che raccontano il Primiero più autentico. Ambientate ai piedi delle splendide Pale di San Martino, saranno al centro della puntata di Melaverde, in programma il 16 dicembre 2018 a mezzogiorno su Canale 5.

Edoardo Raspelli – noto giornalista, scrittore e gastronomo italiano – in questa puntata ha visitato due speciali realtà che parlano di passione per gli animali e per l’allevamento. Un viaggio che ha preso il via dall’Azienda Agricola Broch per continuare con il B&B Camin che Fuma.

I protagonisti della prima storia sono Giacomo e sua moglie che abitano tra i boschi che si arrampicano fin a Passo Cereda. Da loro è possibile vivere la vita contadina poiché allevano vacche (Bruna Alpina), capre (razza Mochena), pecore, cavalli, asinelli, conigli e galline. Annesso all’allevamento è presente un laboratorio per la trasformazione del latte vaccino e caprino; con il latte si producono formaggi e in particolare il caratteristico “Botìro di Primiero”.

Protagonisti della seconda storia sono Gianna e Cornelio che hanno scelto di andare a vivere in un luogo quasi abbandonato. Gianna aveva due sogni che è riuscita a concretizzare: avere delle camere dove ospitare le persone e far scoprire che un luogo apparentemente “spento” può dimostrarsi ricco di spiritualità nel quale i piccoli gesti assumono un grande valore. Gianna e Cornelio hanno prima ristrutturato un rudere abbandonato recuperando i prati intorno alla baita e poi hanno donato e continuano a donare agli ospiti una dimensione incantata, nella quale la tv è sostituita dai libri, da carta e penna e da momenti di raccoglimento.