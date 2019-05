Primiero, Tanti Auguri a Dorina Scalet: il 2 maggio compie 100 anni, festa all’Apsp San Giuseppe

Connect on Linked in

Apsp di Primiero in festa giovedì pomeriggio per il compleanno di Dorina Scalet

Primiero (Trento) – Casa San Giusepe a Primiero ancora in festa per una ospite che spegne 100 candeline. Un traguardo importante per Dorina Scalet che giovedì 2 maggio festeggia con famiglia e ospiti il secolo di vita. Ma ecco chi era Dorina, dai racconti raccolti da Marialucia Orler, animatrice della Casa. Una vita intensa la sua, ricca di valori e di persone con le quali ha condiviso un lungo cammino.

Dorina Scalet nasce a Transacqua il 2 maggio 1919. Figlia di Teodora e Francesco aveva 5 fratelli: Francesco, Erminio, Giovanni , Maria e Narciso. Ha lavorato come cameriera prima del matrimonio poi sempre casalinga; si è sposata con Antonio Lucian al quale era molto legata. E’ morto prematuramente nel 67 per un incidente , è stato molto doloroso per Dorina.Ha due figli: Adriana sposata con figli nipoti e vive in Svizzera e Franco sposato con figli e nipoti e vive in Primiero.

Dal carattere aperto e socievole ma anche forte negli ultimi anni è stata molto coccolata dai famigliari. Era molto brava a scuola, ricorda ancora le poesie imparate in quel periodo. I suoi passatempi preferiti erano leggere romanzi e riviste, lavorare a maglia, ma anche il più tradizionale uncinetto, andava a trovare gli ammalati.

Molto spesso si dedicava al suo orto o ai fiori di casa. Amava giocare a carte e a bocce. Una donna molto precisa, sempre in ordine e ben curata. Amava ballare insieme al marito, andava ai corsi dell’università delle Terza età e andava al mare con gli anziani e partecipava alle gite sociali.