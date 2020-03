Primiero, Stalla in fiamme a Transacqua: intervento impegnativo ma decisivo per i Vigili del fuoco di Primiero (VIDEO)

E’ stata bonificata interamente martedì nel tardo pomeriggio, la struttura interessata da un incendio scoppiato verso le 14 nell’Azienda Agricola Maso Segnarez di Michele Tavernaro, una stalla nuova e dotata di moderne attrezzature

Primiero (Trento) – Oltre trenta Vigili del fuoco del Corpo di Primiero – coordinati dal comandante Mauro Gobber – sono intervenuti martedì pomeriggio per domare le fiamme cha hanno avvolto la copertura di una stalla di proprietà del giovane allevatore Michele Tavernaro.

Primo incendio in emergenza Covid-19



Danni contenuti, salvi gli animali

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi dell’incendio al resto del tetto e al vicino fienile, con conseguenze decisamente più gravi. Salvati anche numerosi pannelli solari.

Un’emergenza resa ulteriormente impegnativa per l’obbligo di utilizzo da parte dei Vigili, dei dispositivi di protezione individuale anti-Covid-19.

Secondo le prime verifiche, il rogo sarebbe divampato da un silos di alimentazione del mangime e le fiamme in poco tempo avrebbero poi interessato buona parte della copertura della nuova stalla. Ma le verificihe sono ancora in corso per stabilire le esatte cause. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le verifiche del caso.

La collaborazione tra allevatori

Salve fortunatamente le oltre 30 mucche presenti nella struttura agricola, grazie anche alla collaborazione di molti allevatori locali intervenuti prontamente a ‘Segnarez’ per aiutare il collega. A lanciare l’allarme sarebbe stato proprio un o di loro che passava in zona. In pochi attimi l’incendio è scoppiato senza alcuna possibilità di fermarlo. Come era avvenuto nel drammatico incendio di una stalla a Molaren (Mezzano), oggi fortunatamente ricostruita.

L’Ispettore dei Vigili del fuoco di Primiero, Alberto Tisot, spiega le origini dell’incendio

Altre immagini dell’intervento