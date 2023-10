Primiero, stalker 60enne viola il divieto di avvicinamento e minaccia una donna: arrestato

All’uomo, 6oenne, già noto alle forze dell’ordine, era già stato vietato di avvicinarsi a lei. Eppure continuava a perseguitarla. Molestie, minacce e urla. La vittima dello stalking una donna di Fiera di Primiero che si è rivolta in preda alla paura al numero di emergenza locale 800 112 000

Primiero (Trento) – Dopo il grido d’aiuto della donna in preda ad un attacco di panico, sono intervenuti bloccando lo stalker, 60enne, già note alla giustizia. I carabinieri di Primiero – San Martino di Castrozza sono riusciti a documentare una lunga serie di atti persecutori e comportamenti molesti messi in atto dall’uomo anche nei confronti di altre persone. Il giudice ha deciso per lui la custodia cautelare in carcere. Rintracciato in valle venerdì sera, dopo alcune resistenze, è stato arrestato e trasferito in carcere a Trento.