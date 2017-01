Primiero, Smaltimento rifiuti: il Comune annuncia la videosorveglianza nelle aree ecologiche

“In questi giorni stiamo completando l’installazione della segnaletica di videosorveglianza su tutte le isole ecologiche del nostro Comune” scrive una nota dell’Amministrazione comunale di Primiero San Martino su facebook

Primiero San Martino (Trento) - ”Visto il perdurare di situazioni di disordine e degrado – evidenzia il Comune sulla pagina facebook -, l’Assessorato all’ambiente, in collaborazione con la Polizia Locale, ha ritenuto opportuno servirsi della fototrappola in dotazione al Corpo per prevenire e scoraggiate il perpetuarsi del fenomeno di abbandono dei rifiuti, auspicando una maggior consapevolezza e senso civico da parte della cittadinanza tutta”.

FotoTrappola, come funziona

La fototrappola è molto usata come sistema di videosorveglianza per rilevare presenze indesiderate in luoghi privati. Permette di rendere molto più sicuro qualsiasi ambiente, fornendo anche ottime prove di eventuali furti o violazioni di domicilio.

La fototrappola, al momento della rilevazione di movimenti, scatta ripetutamente fotografie, imprimendo nella memoria digitale singoli fotogrammi a distanza di pochi secondi, creando quasi un effetto video durante la visualizzazione.

La fototrappola, non è un dispositivo di prevenzione, ma un supporto molto utile nel caso in cui ci sia stato un intervento tardivo che ha lasciato ai criminali il tempo necessario per compere atti illeciti.

Nel caso in cui la fototrappola, dovesse essere posizionata in un luogo da cui sono visibili strade pubbliche o altre abitazioni, con il conseguente rischio di avere immagini non rilevanti ai fini della sicurezza e che violerebbero la privacy altrui, si dovranno adottare gli stessi comportamenti delle riprese video. Le immagini non rilevanti dovranno essere distrutte entro un arco di tempo massimo di 24 ore dalla registrazione.

Nessun sistema di sorveglianza può in nessun modo violare la dignità e la privacy di nessun cittadino, salvo casi eccezionali di colpevolezza, anche se non sono queste situazioni che si verificano con l’utilizzo della fototrappola, poiché mettere questo dispositivo in una zona trafficata significherebbe averlo costantemente in azione. Nel caso in cui i sistemi siano attivi durante le ore notturne, i cartelli devono essere opportunamente illuminati.

I commenti in rete

Bravi, ai colpevoli fategli pulire perfettamente tutte le isole ecologiche del comune per un mese.

È sufficiente prenderne 12 (…ce ne sono molti di più) per averle pulite tutto l’anno “Ora granda”