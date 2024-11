Primiero si mobilita per le “coperte dell’accoglienza” realizzate a mano: consegnate a Trento

Il tema per il 2024 della Settimana dell’Accoglienza era T-Essere Comunità

Primiero (Trento) – “E’ stata una delle proposte della Settimana dell’Accoglienza 2024 ed ha avuto una risposta straordinaria – conferma Chiara Gobber (traME e TErra) da parte di tutta la comunità, singoli ed associazioni portando alla donazione di ben 16 coperte realizzate a mano per l’accoglienza invernale delle persone senza fissa dimora”.

Da diversi anni le iniziative della settimana sono coordinate sul territorio dal Focus Group Immigrazione in sinergia con tutte le proposte che si articolano a livello regionale coordinate dal Cnca Trentino Alto Adige. Ogni iniziativa è proposta e realizzata da una o più associazioni che, di anno in anno sempre più numerose, partecipano al fitto calendario. “Chiamata al quadrato” è stata in particolare una proposta dell’Associazione traME e TErra realizzata in collaborazione con Cooperativa Vales e Parco Paneveggio Pale di San Martino.

Nei primi giorni di settembre è uscito un appello per la realizzazione di semplici quadrati a maglia o uncinetto che sarebbero stati uniti in un secondo tempo per andare a formare calde coperte da donare per l’accoglienza di persone senza fissa dimora in vista dell’emergenza freddo. Alternando lavori di gruppo, pomeriggi condivisi nella splendida cornice della Val Canali e lavoro in autonomia siamo riusciti a realizzare ben 16 coperte, che martedì 12 novembre sono state consegnate all’associazione “Amici dei Senza Tetto Onlus”.

Tante persone si sono attivate per questo importante gesto di cura e solidarietà, singoli, gruppi e associazioni. In particolare, oltre a quelle già citate, ricordiamo l’Associazione “Amici dell’Africa” che ha rimesso in gioco una grande manufatto di qualche anno fa dal quale le volontarie hanno ricavato ben 5 coperte, le instancabili ospiti dell’APSP San Giuseppe e il Filò di Siror.