Tre interventi sanitari in due giorni per l’Eliambulanza a Primiero San Martino di Castrozza

L’elicottero è tornato a Primiero venerdì mattina per un intervento sanitario e di seguito prima delle 13 di venerdì a San Martino di Castrozza in piazzola. Era atterrato in zona anche giovedì mattina con il supporto dei Vigili del fuoco

Primiero (Trento) – Elisoccorso a Primiero venerdì mattina poco dopo le 9 del mattino per un intervento sanitario. Poco più tardi, prima delle 13 intervento sanitario dell’elicottero anche a San Martino di Castrozza.

Tre emergenze con il supporto dell’eliambulanza in soli due giorni, con il prezioso supporto dei Vigili del fuoco di Primiero presso la piazzola di Transacqua e di San Martino di Castrozza ai piedi delle Pale. L’equipe medica era atterrata in zona anche giovedì mattina a Primiero, per un altro intervento sanitario non grave.

Sono giorni di grande lavoro per i sanitari del 118 e per gli addetti di “Croce rossa” e “Una corsa per la vita”, impegnati in diversi interventi di carattere sanitario, con automedica e ambulanza, su tutto il territorio.

L’elicottero a Primiero

Video di Nicoletto Taufer