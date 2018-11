Primiero, Scuola aperta sabato 1 dicembre per Istituto di Istruzione Superiore e Centro Enaip

Primiero (Trento) – Sabato 1 dicembre 2018 sono stati programmati due appuntamenti in orari diversi. Dalle ore 14:30 alle 17:00, presso l’Istituto Comprensivo di Primiero, e dalle ore 16:30 alle 19:00, presso il CFP ENAIP Primiero, i dirigenti delle rispettive Scuole presenteranno l’offerta formativa.

Si potranno avere informazioni dettagliate sull’organizzazione scolastica da parte degli insegnanti, sui servizi didattici offerti e ogni altro chiarimento necessario per poter effettuare una scelta consapevole ed adeguata del corso di studi superiori.

Come nelle passate edizioni dell’Open Day, sono previsti anche percorsi guidati nelle aule e nei laboratori, con simulazioni dell’attività didattica da parte di insegnanti e studenti. Le famiglie interessate potranno concordare visite personalizzate alle Scuole anche nei giorni successivi, previo appuntamento telefonico.

Propone il primo incontro di Scuola aperta nella propria sede di Via delle Fonti 10, a Transacqua. L’incontro vuole offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, le peculiarità dei Corsi e dei progetti attuati, ma anche di confrontarsi direttamente con il corpo docente e di visitare la struttura scolastica.

In particolare, saranno proposti brevi percorsi guidati nelle aule e nei laboratori di Fisica, Chimica, Costruzioni, CAD, Informatica, Lingue, con simulazioni dell’attività didattica curate da insegnanti e studenti. Una seconda giornata di Scuola aperta si svolgerà sabato 19 gennaio 2019, dalle 14.30 alle 17.30.

Open day anche al ‘Canossiano’ di Feltre – Scuola aperta per scoprire la didattica rinnovata degli indirizzi anche per l’Istituto canossiano paritario “Vittorino da Feltre”, in particolar modo per la nuova proposta del “Liceo Scientifico STEM”, ovvero Science, Technology, Engineering, Mathematics un approccio didattico che prepara a percorsi diretti di ricerca in laboratorio. Si potranno conoscere i due licei (Scientifico e Scienze Umane) e la Scuola secondaria di Primo grado nelle seguenti giornate: sabato 15 gennaio 2019 dalle 14.30 alle 17, venerdi 18 gennaio dalle 17 alle 19.30, oppure su appuntamento telefonando allo 0439 847590. Chi è interessato al Liceo STEM potrà sperimentarlo in concreto con un laboratorio esperienziale della durata di due ore. Il “Liceo delle Scienze Umane” invece, oltre a concentrarsi su Pedagogia, Antropologia, Psicologia, Sociologia, (insegnate anche in Inglese con un’ora aggiuntiva con madrelingua) va nella direzione del potenziamento delle arti figurative come fotografia e grafica.