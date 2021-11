Primiero, Scuola aperta in presenza Enaip e Comprensivo il 27 novembre e il 18 dicembre

Un’occasione unica per scoprire le opportunità formative a Primiero

Primiero (Trento) – Dopo l’orientamento online attivato lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, il prossimo sabato 27 novembre l’Istituto Comprensivo di Primiero e il Centro di Formazione Professionale Enaip, propongono, di nuovo in presenza, la loro prima giornata di Scuola aperta.

L’iniziativa punta ad offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere nel dettaglio l'offerta formativa dei due Istituti, le caratteristiche dei loro diversi corsi e dei rispettivi progetti didattici, ma anche di confrontarsi direttamente con Dirigenza e corpo docente e con

l’esperienza diretta di alcuni ex alunni.



La giornata di Scuola aperta prevederà due momenti. Inizialmente, dalle 10 alle 14.30, il C.F.P ENAIP di Primiero presenterà i propri percorsi triennali di Operatore Elettromeccanico, Operatore di Gastronomia e Arte Bianca, Operatore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità.



Dalle 14.30 alle 17.30, sarà invece l’IC Primiero ad illustrare i propri percorsi quinquennali: il Liceo Scientifico Scienze Applicate, l’Istituto Tecnico Economico, con gli indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turistico”, il Biennio Tecnico Tecnologico valido per tutti i 9 indirizzi nazionali e valido per l’accesso all’Istituto di San Michele all’Adige senza esame di preselezione, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.



Gli interessati potranno accedere agli incontri prenotandosi attraverso le rispettive Segreterie didattiche (IC Primiero: tel. 0439/62435, email: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it; C.F.P ENAIP Primiero: tel. 0439/762057, e-mail cfp.primiero@enaip.tn.it). Si ricorda che per accedere ai locali scolastici sono necessari la prenotazione e il possesso del green pass da parte dei genitori degli alunni. Una seconda giornata di scuola aperta sarà proposta il 18 dicembre prossimo.

In breve

Vigili dle fuoco di Mezzano mobilitati domenica pomeriggio in centro paese per un incendio di canna fumaria. L’intervento si è risolto senza particolari ostacoli. Da segnalare invece le difficoltà con i ponti radio dei volontari, che hanno creato qualche problema. Fortunatamente, grazie alla diffusione delle selettive di emergenza anche su un canale telegram riservato, si sono evitati ritardi. Sempre domenica pomeriggio elicottero a passo Rolle per un intervento sanitario che ha riguardato un ragazzino di 10 anni, secondo le informazioni di Trentino emergenza. Sul posto hanno operato anche gli uomini della Guardia di Finanza in supporto ai sanitari del 118.