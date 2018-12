Primiero, Scuola aperta all’Istituto Santa Croce di Mezzano: sabato 15 dicembre dalle 14 alle 17

Connect on Linked in

L’Istituto Salesiano S. Croce di Mezzano organizza un pomeriggio di Scuola aperta

Primiero (Trento) – Sarà l’occasione, per chi non conosce la scuola, di entrare nella grande famiglia di Santa Croce, da sempre un punto di riferimento per molti giovani e per le loro famiglie.

Da settembre a giugno, mattina e pomeriggio, l’istituto diventa la casa e il cortile di tanti bambini e ragazzi che qui studiano, pranzano, giocano, fanno i compiti e si confrontano.

Presente sul territorio dal lontano 1959 con la scuola media, l’istituto si è arricchito della primaria nel 2001 operando sempre secondo i principi educativi di don Bosco.

Sabato 15 dicembre, dalle 14.00 alle 17.00, sarà possibile visitare gli ambienti, parlare con insegnanti sia della primaria che della secondaria di primo grado (media), avere una dimostrazione delle attività sportive della scuola, accedere ad alcuni laboratori sia manuali sia digitali nell’aula di informatica.

L’invito è rivolto anche a chi non ha figli/e in età della scuola dell’obbligo.