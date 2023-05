Primiero, scontro tra una moto e un pickup a Tonadico: ferito centauro tedesco

Un motociclista 42enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Feltre

Tonadico (Trento) – Vigili del fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri mobilitati sabato mattina verso le 10, per uno scontro tra una moto e un pickup, poco prima del bivio per passo Cereda e la Val Canali a Primiero. Per cause in corso di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, il centauro tedesco di 42 anni, si è scontrato con un pickup, in una curva molto stretta.

All’origine del’incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato da parte del motociclista. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Primiero, dei sanitari del 118 con l’ambulanza e dei Carabinieri della stazione di Imèr. Il 42enne tedesco è stato trasferito a Feltre con ferite non gravi.

In breve

A Croina, frazione di Tiarno di Sotto, un uomo è caduto dal tetto di un furgone, parcheggiato nel cortile della sua casa, mentre lo stava caricando con alcuni pezzi di legname. Il 61enne sarebbe scivolato a causa della pioggia e, nel cadere, da un’altezza di circa 2 metri, avrebbe battuto violentemente la testa. La moglie ha dato subito l’allarme, sul posto i sanitari che lo hanno trasferito alla piazzola dove era nel frattempo atterrato l’elicottero. L’uomo è stato trasferito al Santa Chiara in prognosi riservata.

Due incidenti, entrambi in direzione Sud, sono avvenuti sull’A22 sabato 20 maggio, in una giornata calda dal punto di vista del traffico per la Pentecoste. Il primo, all’altezza di Mori Stazione, ha coinvolto un camper che, probabilmente per una brusca frenata, si è rovesciato su un fianco. Il secondo incidente è stato invece un tamponamento fra un’auto e un furgoncino.

Arrestato a Cles dai carabinieri della locale stazione il “ladro degli aperitivi”. E’ un ventottenne residente in paese che nella settimana tra il 5 e il 12 maggio si sarebbe reso responsabile di diversi furti con destrezza a danno di avventori dei bar del paese.

Nascondeva in casa una serra per la coltivazione, completa di essicatore, umidificatore e macchina per il sottovuoto, sei piantine e due chili e mezzo di marijuana. Per questo i carabinieri di Trento hanno arrestato un 48enne italiano, incensurato. I militari della Sezione Radiomobile hanno fermato l’uomo in auto, nei pressi di piazza Venezia, e hanno trovato un vasetto con mezza grammo di marijuana. Ma il forte odore di stupefacente ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di perquisire la casa del 48enne, dove hanno trovato la serra.