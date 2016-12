Primiero San Martino, dopo il ricorso respinto, il sindaco Depaoli commenta: “Continuiamo ad amministrare come ci è stato richiesto”

Esprime soddisfazione il sindaco di Primiero San Martino, dopo la sentenza che ha respinto il ricorso presentato da Simion/Brandstetter il 5 luglio scorso, sulla ipotesi di ineleggibilità del primo cittadino

Primiero San Martino (Trento) - Sarà un Natale da sindaco per Daniele Depaoli.

“Era sostanzialmente la sentenza che mi aspettavo – commenta Depaoli – , riporta le motivazioni del parere della Regione e la non costituzionalità alla limitazione del diritto all’elettorato passivo. Praticamente ciò che avevo dichiarato alla stampa quando il sig. Simion (Paolo in questo caso) contestò in campagna elettorale la mia eleggibilità.

Speriamo che qualcuno capisca ed accetti la sconfitta elettorale – aggiunge Depaoli con riferimento al capogruppo della minoranza Paolo Simion, oltre alle regole della democrazia che hanno, non con poco scarto, eletto una maggioranza.

Quanto al ricorso – continua Daniele Depaoli – ex sindaco di Fiera – , i signori Brandstetter e Simion (Bruno in questo caso) sono stati condannati a contribuire alle mie spese legali per circa 4.400 euro al lordo: unendo questa cifra a quella che avranno sostenuto per il ricorso, credo ne salti fuori una cifra considerevole.

Visto il parere della Regione, del Ministero dell’Interno, visti casi precedenti in Italia, viste altre sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tutti chiaramente volti alla pacifica legittimità della mia candidatura, mi chiedo: era proprio il caso di farlo? Ognuno fa ciò che vuole con i propri soldi ed i propri princìpi, ci mancherebbe. Ma non posso negare di essermi posto la domanda”.

Dopo la sentenza, Depaoli conferma di aver chiesto nei mesi scorsi, più di un parere sulla sua posizione. Il Comune di Fiera aveva 500 abitanti, l’attuale di Primiero San Martino di Castrozza ne conta ben 5.400.

“Noi continuiamo ad amministrare – continua il neo sindaco elencando i progetti in corso (dalla fondovia di Calaita, alla sala mostre di San Martino fino all’anello ciclabile locale e alla nuova illuminazione) – come ci è stato fortemente chiesto il nove maggio scorso, tra ricorsi, interpellanze ed interrogazioni, fatte da chi ha più tempo di noi. Stiamo con determinazione portando avanti il nostro programma elettorale”.

La minoranza non si ferma

Sul fronte della minoranza dello stesso Comune, dalla pagina facebook della minoranza, il consigliere Paolo Simion (E’ Tempo di Primiero) non molla la presa ed evidenzia: “Nessun dubbio amletico per l’Amministrazione del Comune unico di Primiero SMDC, che ‘blinda’ il vice Sindaco e – a maggioranza compatta – delibera non essere Paolo Secco incompatibile. Prima ancora del merito, contestiamo la forma. E naturalmente, ancora una volta, facciamo sentire la nostra voce a favore delle regole e della legalità.

Ecco il testo dell’opposizione depositata il 20 dicembre u.s. con la quale chiediamo l’annullamento in autotutala della deliberazione consiliare 49 dd. 7.12.2016“.

In breve

Gatto delle nevi di Imèr, caso risolto - Tanto rumore per nulla, hanno commentato in molti in queste ore a Primiero, dopo la soluzione del caso relativo all’acquisto del gatto delle nevi per la pista di Imèr, operativa ormai da alcuni giorni grazie all’impegno di molti volontari. Una questione che si è trascinata per l’intera estate e poteva certamente essere risolta tra amministratori senza tanto clamore mediatico sui social, che non ha di certo giovato a nessuno in Valle. Dopo le polemiche comunque e la petizione dei mesi scorsi, è stato finalmente trovato l’accordo tra Comuni per saldare il debito. Il Gruppo sportivo Pavione ha provveduto all’acquisto del mezzo, anticipando al fornitore le quote che Imèr, Mezzano e Canal San Bovo e acceso quindi un mutuo con la Cassa Rurale per saldare la differenza. Il Comune di Imèr si è impegnato perciò a versare, in quote periodiche annuali fino al 2020, le somme incassate dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Festa della Cittadinanza ‘primierotta’ - Amministratori locali in prima fila per festeggiare nei giorni scorsi i nuovi cittadini di Primiero. La ”Festa della cittadinanza”, è stata un momento simbolico con il quale è stato dato il benvenuto ufficiale a tutti coloro, residenti in valle, che nel corso del 2015 e 2016 hanno acquisito la cittadinanza italiana. L’appuntamento è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione traME e TErra e del Focus Group immigrazione.

“Fossi Neveland” a Transacqua – Il Comune di Primiero San Martino informa che sarà inaugurato nei prossimi giorni, presso il centro sportivo Fossi, “Neveland”, un parco giochi sulla neve con gonfiabili, mini pista di slittino, tappeti elastici, kinderhouse a due passi dal centro di Fiera.

Natale nell’Arte - Foto di gruppo nei giorni scorsi a Palazzo Scopoli a Tonadico, per l’inaugurazione della mostra di scultura e pittura “il Natale nell’arte” organizzata dal Circolo Culturale Castel Pietra, che cura anche l’ esposizione di Presepe in Presepe a Tonadico e dall’Amministrazione del Comune Primiero San Martino di Castrozza. Quest’ anno oltre ai numerosi e originali presepi allestiti lungo le vie del paese, sarà possibile apprezzare nelle sale del Palazzo, le opere degli studenti della Scuola Professionale per l’ Artigianato Artistico di Ortisei. Dal 18 dicembre all’ 8 gennaio dalle 16.00 alle 19.00 escluso il 25 dicembre.