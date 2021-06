Primiero San Martino di Castrozza, secondo incidente con moto in due giorni in zona Val Mesta

Moto contro auto, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo il grave incidente motociclistico di mercoledì 2 giugno, con un centauro finito in rianimazione dopo una caduta autonoma prima di San Martino di Castrozza, giovedì mattina altro scontro, questa volta tra una vettura e una moto, che viaggiava con un gruppo di compagni poco sopra la zona di Val Mesta.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Primiero per ricostruire la dinamica dell’incidente che fortunatamente non ha registrato feriti, ma solo danni ai mezzi. Gli addetti del Servizio gestione strade sono intervenuti invece per ripulire la sede stradale.