Primiero San Martino di Castrozza, nuovo parcheggio nel cuore della Val Canali, dopo l’intervento delle minoranze il consigliere Degasperi riporta la questione in Provincia

Le tematiche ambientali tornano nuovamente in primo piano a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Nei giorni scorsi, le minoranze del Comune di Primiero San Martino di Castrozza a mezzo social evidenziavano la nuova opera in corso nel Comune di Primiero: “Un nuovo parcheggio in Val Canali, dopo lo scempio provocato da Vaia un’altra profonda ferita su una porzione sensibile del nostro territorio.

I progetti e le autorizzazioni – hanno precisato i consiglieri – sono al vaglio della minoranza Comunale di Primiero San Martino di Castrozza. La tutela paesaggistica e la salvaguardia del nostro territorio sono davvero valori irrinunciabili per i nostri Amministratori?”.

La segnalazione in Provincia

Pochi giorni dopo lo stesso tema è stato ripreso dal consigliere provinciale di Onda civica, Filippo Degasperi, che accende i riflettori sulla segnalazione delle minoranze di Primiero, evidenziando in una interrogazione provinciale con relativo accesso agli atti, come sia stato possibile ottenere le autorizzazioni, o meglio: “Il permesso di costruire – spiega Degasperi – risalente all’aprile 2021, ma i lavori (quanto meno il taglio delle piante) sarebbero iniziati almeno un mese prima”.

Secondo la denuncia del consigliere di Onda Civica, in Val Canali, ai piedi delle Dolomiti, sarebbero in corso importanti lavori di sbancamento della morena glaciale per far spazio al parcheggio di uno dei camping della zona.

In breve

