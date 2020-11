Primiero San Martino di Castrozza, nuovo aggiornamento Covid al 20 novembre: i positivi sono 33, anche in Rsa

Posted on

Operazione dei carabinieri di Trento. Agivano anche in Veneto NordEst – Erano specializzati in furti e rapine ai danni di rappresentanti di gioielli e agivano in Trentino, in Veneto e in Lombardia. Si tratta di quattro uomini rom, cugini tra loro, arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Trento, con la collaborazione dei colleghi di Treviso […]