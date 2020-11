Primiero San Martino di Castrozza, il Sindaco Daniele Depaoli: “Situazione Covid sotto controllo ma l’invito è alla responsabilità” (AUDIO)

Come era già avvenuto a marzo, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è tra i primi a rendere noti i dati sulla diffusione del virus. Il nostro giornale ha chiesto in queste ore aggiornamenti anche a tutti gli altri Comuni del territorio: da Canal San Bovo a Imèr, da Mezzano a Sagron Mis. Nei prossimi giorni, pubblicheremo tutti i dati raccolti che risultano molto differenti dagli aggiornamenti provinciali, ma tutti ancora sotto controllo

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – “Le persone attualmente positive nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, sono attualmente lo 0.5% della popolazione residente”, spiega in queste ore il Sindaco Daniele Depaoli (nella foto), intervenendo sui social con una nota che presenta i dati locali aggiornati.

Una situazione ben diversa da quella illustrata quotidianamente dai dati provinciali, ma sicuramente sotto controllo rispetto a Comuni vicini come Castello Tesino, diventato in questi giorni zona rossa in breve tempo.

In vista della nuova ordinanza provinciale che potrà definire nuove aree rosse in base al numero dei nuovi contagi, il Sindaco Depaoli invita quindi la popolazione a non abbassare la guardia, ricordando quali sono le principali regole da rispettare per evitare la diffusione del virus anche a Primiero.

I dati principali a Primiero

Il Sindaco Depaoli invita alla responsabilità (AUDIO)