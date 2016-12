Primiero San Martino di Castrozza, Bando di gara per la locazione uso uffici ex Municipio Siror. Il 7 dicembre nuovo Consiglio Comunale

La locazione sarà aggiudicata a mezzo asta pubblica: offerte entro le ore 12 del 20 dicembre al nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Il 7 dicembre nuova seduta del Consiglio comunale alle 17

Primiero San Martino (Trento) – Dopo la destinazione a sede della Scuola musicale di Primiero, per l’ex Comune di Transacqua, ora è la sede dell’ex municipio di Siror a dover trovare la sua futura destinazione.

Il nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha pubblicato in questi giorni il Bando di gara per la locazione ad uso uffici parte dell’immobile ex Municipio di Siror sito al primo piano di via Asilo, 4 in c.c. Siror contraddistinto dalla sub. 12 della p.ed. 556, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

L’importo complessivo annuo a base di gara per il primo piano è di 15.600 più Iva. La locazione sarà aggiudicata a mezzo asta pubblica: offerte entro le ore 12 del 20 dicembre al nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

In breve

