C’è tempo fino a venerdì 15 maggio Primiero (Trento) – I lavoratori interessati, per l’anno 2020, ad una occupazione temporanea in progetti per il sostegno occupazionale per la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale promosso dalla Comunità di Primiero in collaborazione con i Comuni del territorio, possono presentare domanda per l’iscrizione alle liste entro il 15 […]