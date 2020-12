Bando di selezione per assunzioni a tempo

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – C’è tempo fino a lunedì 11 gennaio per presentare la domanda di partecipazione.

Si tratta di un avviso di selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di assistente amministrativo/contabile.

Scarica Avviso_selezione_Assistente_Amministrativo-Contabile_2020 (pdf)

