Primiero San Martino di Castrozza, Stagione invernale al via: piste aperte e servizio Skibus operativo. Sabato l’assessore provinciale Failoni visita la ski area

Da venerdì 7 dicembre ha preso il via il servizio di trasporto urbano turistico, gratuito fino al 21 dicembre. Piste aperte a Rolle e San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il servizio di mobilità istituito dalla Comunità in collaborazione con l’Azienda per il turismo – con mezzi a basso inquinamento -, si propone di offrire a turisti e residenti una valida alternativa all’uso del mezzo privato per raggiungere i vari impianti di risalita e per collegare i centri abitati.

In via sperimentale il servizio pre-stagionale di mobilità – sarà gratuito dal 7 al 21 dicembre 2018 – mentre sarà ulteriormente potenziato nelle settimane successive e a pagamento con le tradizionali card, per i collegamenti dal fondovalle verso San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Cereda e Calaita, oltre all’attivazione delle navette skibus fino al prossimo 6 aprile 2019.

Impianti aperti

In occasione del ponte dell’Immacolata, prende il via ufficialmente la stagione invernale nella skiarea ai piedi delle Pale. Venerdì 7 dicembre gli impianti di San Martino di Castrozza – Passo Rolle apriranno i battenti. Grande attesa in particolare per la nuova cabinovia ad agganciamento automatico Colbricon Express, bella novità di questa stagione.

Sabato mattina arriverà a San Martino di Castrozza anche l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni per testare il nuovo impianto, mentre il taglio dle nastro ufficiale si terrà il prosismo 20 gennaio con il presidene della Provicnia di Trento, Maurizio Fugatti.