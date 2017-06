A Primiero San Martino di Castrozza: “Nessun impianto di distribuzione metano o gpl”, Fugatti (Lega) interroga

Connect on Linked in

L’interrogazione del Consigliere provinciale Maurizio Fugatti (Lega) annunciata in conferenza a Primiero, è stata presentata. Al centro dell’attenzione l’assenza di Stazioni metano e gpl in Valle

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il Consigliere provinciale della Lega Nord, Maurizio Fugatti, su sollecitazione di alcuni residenti primierotti ha presentato in queste ore, una interrogazione provinciale per evidenziare l’urgente necessità di una stazione di rifornimeno gas a Primiero, per motivi ambientali ma anche economici.

In zona infatti, non esistono stazioni di rifornimento dotate di gas gpl o metano. La stessa località turistica di San Martino di Castrozza attende da tempo una sua stazione di rifornimento anche di gasolio e benzina, dopo la chiusura della storica attività, alle porte del paese.

Oggi infatti, chi intende rifornirsi di gas, è costretto a trasferte di circa 30 chilometri su Fonzaso/Feltre/Agordo o in direzione Borgo Valsugana o Fiemme più vicino a San Martino di Castrozza. Un problema quindi reale che attende una soluzione urgente da tempo, anche in termini di servizio per i molti turisti che arrivano in Valle.

Le auto alimentate carburanti a basso impatto ambientale in Italia – Al 31 dicembre 2015, erano a quota 8,1% sul totale circolante autovetture (dati Aci) contro il 7,76 del 2014. Nella top ten: la regione con il parco più consistente si conferma l’Emilia Romagna con 491.357 vetture, pari al 17,71%. Per numero di unità, seguono la Lombardia, con 375.738 auto e il Veneto, a quota 314.826.

L’interrogazione in Provincia

“Sul territorio del Primiero, da qualche anno a questa parte – scrive il Consigliere della Lega, Maurizio Fugatti – sembrerebbe che si stia guardando con particolare interesse all’eccellenza ambientale, numerose sono i criteri, le certificazioni ed iniziative che si scoprono in tal senso, anche in seguito ad una rapida ricerca su internet.

Constatiamo che, in generale, la crescente sensibilizzazione da parte dei cittadini e delle comunità verso una maggiore responsabilità ed attenzione alle questioni ambientali e più in generale al buon governo del territorio, tra le altre cose, orienta un crescente numero di famiglie a prediligere veicoli alimentati a carburanti eco-compatibili (come il metano o il gpl) che vengono scelti, non solo per la crescente sensibilità ambientale, ma anche per ragioni di risparmio economico.

La diffusione delle auto a metano o gpl

Molto spesso viene frenata da un problema oggettivo di capillarità della diffusione degli impianti di distribuzione di metano sul territorio. Sul territorio del Primiero – continua l’interrogazione – , che in questi anni sembrerebbe aver guardato con interesse a criteri di eccellenza ambientale, sembrerebbe non esserci però un impianto di distribuzione del gpl o metano.

Infatti, coloro che, trovandosi a Primiero, avessero necessità di rifornire un veicolo alimentato a metano dovrebbero dirigersi altrove. I punti di distribuzione più vicini sono quelli di Borgo Valsugana e Feltre con distanze che arrivano anche a oltre 30 chilometri”.

L’interrogazione chiede qauindi al Presidente della Provincia:

1. Se si confermi che sul territorio della Comunità del Primiero non sia presente un alcun impianto di distribuzione del metano o gpl;

2. In caso di risposta affermativa al punto 1, se e come la Provincia intenda porre rimedio all’assenza di un impianto di distributore a metano o gpl sul territorio del Primiero.

3. Quanti siano stati dal 2010 ad oggi i contributi richiesti, concessi per l’installazione, la gestione o la sostituzione di impianti stradali di distribuzione di gas metano, di idrogeno e delle relative miscele, nonché per alimentazione elettrica, specificando nel dettaglio importi di ciascuno e ripartizione sul territorio provinciale;

4. Se dal 2010 ad oggi la Provincia abbia concesso mediante bandi (annuali o pluriennali) contributi previsti dal comma 1, lettera b) dell’articolo 66 della legge provinciale sul commercio e nel dettaglio tutte le informazioni relative ai bandi.

Il testo dell’interrogazione

170601 – int impianto distribuzione metano Primiero (pdf)