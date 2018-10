Primiero San Martino di Castrozza, Esercitazione notturna dell’Aiut Alpin con il Soccorso alpino sulle Pale

Connect on Linked in

Aiut Alpin conferma sul campo le grandi capacità tecniche di intervento anche in piena notte. Esercitazione con i visori sulle Pale di San Martino con gli uomini del Soccorso alpino

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Soccorso alpino di Primiero ed elicottero di Aiut Alpin Dolomites con la sua squadra, mobilitati mercoledì sera per una esercitazione sulle Pale di San Martino, muniti di innovativi visori notturni.

L’elicottero I-AIUT con livrea rossa, è atterrato alla piazzola di Transacqua poco dopo le 20, per caricare i tecnici del Soccorso alpino.

Subito dopo, il volo sule Pale per testare i visori notturni e valutare tutte le possibili difficoltà in caso di emergenza, anche utilizzando il verricello. La missione a Primiero, è terminata verso le 21.30 dopo alcune prove. Prima delle 22 il rientro del velivolo alla base di Pontives in Alto Adige.

In diverse occasioni, durante l’anno, Aiut Alpin è intervenuto anche di notte in soccorso di persone in grave difficoltà, salvando diverse vite.

Nei giorni scorsi, l’elicottero di Aiut Alpin era arrivato a San Martino di Castrozza per soccorrere un veronese ferito sotto Cima Madonna, con nebbia e maltempo in quota, riuscendo poi a trasferire l’alpinista all’ospedale di Cavalese. Subito dopo, il velivolo era tornato al rifugio al Velo per portare a valle anche le squadre del Soccorso alpino.

Tra poche settimane la stagione estiva di Aiut Alpin terminerà, per riprendere poi in inverno con i numerosi soccorsi sulle piste da sci delle Dolomiti.

Kostner, un visionario che salva le vite in montagna, anche di notte. Dopo un lungo iter burocratico, dall’inizio del 2017 è infatti arrivato il via libera dell’Enac per la fase di addestramento con visori notturni a bordo di I-AIUT, l’Airbus Helicopters H135 (il bimotore noto in precedenza come EC135 T3) operato dall’associazione nel territorio Dolomitico Ladino nelle Province di Bolzano, Trento e Belluno. I visori notturni impiegati da AIUT Alpin sono gli M949 della ASU Inc., azienda statunitense leader del settore. Si tratta di intensificatori di luce di terza generazione al fosforo bianco, consentono un campo visivo di 40° e sono dotati di lenti che scongiurano l’interferenza con le luci di servizio dell’aeromobile e l’illuminazione del cockpit. Chi è Raffaele Kostner ideatore di Aiut Alpin premiato al Quirinale

Guarda il video

di Stefano big Taufer