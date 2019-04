Primiero San Martino di Castrozza, al via da martedì 2 aprile i controlli elettronici della velocità: tutte le postazioni programmate fino al 30 aprile

Primiero (Trento) – Dopo l’annuncio delle scorse settimane, da martedì 2 aprile scatteranno ufficialmente i controlli elettronici della velocità a Primiero.

Lo ha comunicato il comandante della Polizia locale, precisando che si tratta di interventi minimi in base alle risorse di personale in forza e con lo scopo primario di prevenzione della sicurezza.

Il Corpo di Polizia, è infatti dotato ad oggi di due telelaser, che potranno essere inseriti nelle diverse postazioni. Nessuno però, può avere la certezza che dentro il box vicino al quale sta per passare, non vi sia il dispositivo di controllo della velocità e questo porta il conducente ad usare prudenza ed a rallentare.

La Polizia locale informa inoltre che le postazioni fisse, potranno essere integrate con ulteriori controlli di questo tipo non inseriti nel programma di diffusione specifico.

In quel caso verrà installata durante il controllo, una indicazione specifica con la dicitura: “Controllo elettronico della velocità a norma di legge”.

I box per i controlli

Il box è pensato per l’installazione di un Telelaser in modalità di cattura automatica (con la presenza dell’agente accertatore). Il Telelaser in dotazione è in grado di effettuare un rilievo di velocità fino a 1200 metri. L’apparecchiatura può essere attivata in pochi secondi e rappresenta un efficace sistema di deterrenza economico e facile da installare. La colonnina ben visibile misura: 35 x 35 cm. – h 150 cm.

Fiera di Primiero – Viale Piave (2 colonnine)

Tonadico – Via Castel Pietra (2 colonnine)

Tonadico – Via Sorelle Lucian nei pressi della Scuola elementare (1 colonnina)

Siror – Via Roma e Via Cismon (2 colonnine)

Transacqua – Via delle Fonti nei pressi Istituto Comprensivo (1 colonnina)

San Martino di Castrozza – Via passo Rolle (2 colonnine)