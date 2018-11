Primiero San Martino di Castrozza, al via le prime corse ‘temporanee’ con il pulmino di Trentino Trasporti

Connect on Linked in

Attivato servizio di trasporto pubblico San Martino di Castrozza – Fiera di Primiero. In via provvisoria fini al termine del cantiere sulla ss 50

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il pulmino di Trentino trasporti scortato dai Vigili del fuoco ha effettuato lunedì mattina il primo servizio di trasporto dopo l’interruzione della SS 50 al km 77, per una franna sotto la sede stradale. Il cantiere in zona, opera per terminare prima possibile la messa in sicurezza della strada, per consentire l’apertura di un senso unico per tutti i mezzi in tempi rapidi.

Da lunedì 5 novembre ha riaperto a fasce orarie la statale 50 tra Siror e San Martino di Castrozza. La strada è aperta dalle 6:30 alle 7:30, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 18:15 alle 19:15 (nella foto il cantiere sulla ss50 visitato domenica dal governatore Fugatti e dal sindaco di Primiero Depaoli con i Vigili del fuoco).

L’apertura è consentita per necessità importanti e il passaggio è consentito in via straordinaria nel cantiere con peso massimo 7,5 tonnellate, per il transito bisogna mantenere una distanza tra un veicolo e l’altro di 30 metri. La strada è sempre ufficialmente chiusa ma transitabile esclusivamente negli orari indicati.