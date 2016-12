Primiero San Martino, apre i battenti “NeveLand” con la neve realizzata per la Ski Sprint

#NeveLand, tutto pronto al Centro Sportivo ai “Fossi” di Transacqua. Continua a Imèr il successo della pista di fondo in località “Pèze”

Primiero San Martino (Trento) - Apre i battenti “Neveland”, lo spazio dedicato al divertimento per i più piccoli, tra tappeti elastici, gonfiabili, pista di slittino e anello di pattinaggio su ghiaccio in località “Fossi” a Transacqua. Dopo la gara di fondo Ski Sprint in pieno centro a Fiera, la neve programmata diventa così attrazione per grandi e piccoli che potranno divertirsi in pieno stile “green”.

Dopo l’ottimo successo riscosso in questi anni dalla nuova pista di fondo in località Pèze a Imèr, pienamente operativa in questi giorni, arriva così una nuova area in valle, a misura di famiglia.

Nelle scorse settimane il comune di Primiero San Martino di Castrozza aveva incaricato la società “Giocolandia” di Cinto Euganeo (Padova), per la realizzazione dell’’area gioco sulla neve con gonfiabili e mini pista per slittini per un importo di 36.600 euro iva inclusa.

Le strutture ludiche sono state messe in opera presso il Centro sportivo Fossi a Transacqua per la sua posizione “centrale rispetto ai vari paesi, non eccessivamente trafficata, vicina alla pista di pattinaggio e alle altre strutture sportive, nonché servita da parcheggi ed eventualmente dal bar presso il centro stesso”. L’area rimarrà aperta per tutta la stagione invernale.

In Breve dal Comune di Primiero San Martino

