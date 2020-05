Primiero rinnova il voto alla Madonna dell’Aiuto domenica 24 maggio: ecco l’omaggio del Coro Sass Maor

Posted on

Successo per l’iniziativa per la ricostruzione del rifugio Tonini distrutto da incendio NordEst – Si terrà domenica 25 giugno in Trentino la seconda edizione della Giornata europea del rifugio, promossa da Accademia della Montagna, in collaborazione con l’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, la Sat, la Federazione trentina dei cori e Trentino Marketing. L’obiettivo è dare visibilità […]