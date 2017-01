Primiero, riapre il Centro Noialtri a Imèr: le prossime iniziative

Riapre dopo le festività il Centro Noialtri di Imèr: ecco le prossime iniziative

Imèr (Trento) - Riapre dopo la pausa festiva, il centro interculturale di Imèr. Ecco le prossime iniziative:

MARTEDì 7 FEBBRAIO ore 20.30

“Creare con la creta” un laboratorio con Zaira Venzo

Un modo per conoscere questo materiale dalle infinite possibilità e imparare a manipolarlo.

Un incontro adatto a tutti, anche a chi è alle prima armi, in quanto anche il più piccolo errore può sempre essere aggiustato.

Info e iscrizioni al 328.2421955 o via mail a trameeterra@gmail.com

VENERDì 10 FEBBRAIO ore 16.00

“Vanda and the Magic Knitting Needles” un laboratorio per bambini con Lydia Shaw e Claudio Gobber

Un pomeriggio per ascoltare una storia (direttamente dalla voce di Lydia) e realizzare un piccolo lavoro con la lana! Adatto ai bimbi dai 3 anni in sù. Benvenuti anche mamme e papà!

Partecipazione gratuita – Info e iscrizioni al 328.2421955 o via mail a trameeterra@gmail.com

LUNEDì 13 FEBBRAIO alle 20:30

“Fuocoammare” un film di Gianfranco Rosi. Vincitore al Festival di Berlino dell’Orso d’Oro 2016, e candidato all’Oscar 2017 come miglior film documentario.

Il film è ambientato e girato a Lampedusa e racconta dal punto di vista degli isolani la strage dei migranti del Mediterraneo. Ingresso libero