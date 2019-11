Primiero rende omaggio a Luigi Negrelli: ricordato anche a Roma e a Vienna

“Ricordare Negrelli, originario di Primiero in provincia di Trento, significa riconoscerne la sua eccezionale e poliedrica personalità che si contraddistingue per alcuni elementi peculiari: la nascita in una terra di frontiera, il precoce bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti, dimostrando tenacia e determinazione.

Da trentina – ha sottolineato la parlamentare – non posso esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità visionarie che hanno saputo superare barriere naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi, uno dei primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni – ha concluso la senatrice Testor – l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione, consapevoli che, anche partendo dall’esempio dei predecessori, da una piccola terra si può raggiungere qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i confini”.