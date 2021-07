Primiero, quanta pioggia in poche ore: ecco i dati registrati durante il temporale di giovedì 8 luglio

I temporali di questi giorni hanno fatto registrare danni in Valsugana con un capannone scoperchiato. Molti interventi dei vigili del fuoco anche in Alto Adige e nel Bellunese, mentre sopra la città di Trento, due frane si sono staccate dal monte Calisio. Vediamo invece i dati delle precipitazioni a Primiero

di Ervino Filippi Gilli

Primiero (Trento) – Giovedì 8 luglio in tutto il Trentino orientale il tempo è stato perturbato con temporale serale (pioggia mista a grandine e vento). Particolarmente interessanti i dati delle precipitazioni a livello locale.

A Fiera di Primiero si sono registrati complessivamente 35.6 mm di pioggia (inizio precipitazioni 19.15 e termine alle 21.30), su Cima Tognola 28.6 mm (inizio alle 18.30 e termina alle 21.45), in Val Pradidali 48.8 mm (inizio 19.00 e fine 21.45), a Canal San Bovo 43.8 mm (inizia alle 19.00 e finisce alle 21.00), Mezzano 32.6 mm (inizio 19.05 e fine alle 21.00) vento 4.5 m/s, Passo Cereda 41.2 mm (inizio 19.10 e fine 21.10), San Martino di Castrozza 35.4 mm (inizio 19.05 e 21.15 fine) vento 5.4 m/s alle 20.30, Passo Rolle 34.0 mm (inizio 19.10 e fine 21.40) vento 7.5 m/s alle 19.

Tra gli aspetti più importanti da segnalare, è interessante notare come il Torrente Cismon abbia reagito velocemente passando da una portata di 1.26 mc/sec a 6.19 mc/sec in 15 minuti. Altrettanto non ha fatto il Torrente Canali.

