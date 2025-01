Primiero, “Protagonismo, Sinergie e Generatività”: primo bando Piano Giovani 2025

C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio per presentare i progetti

Primiero (Trento) – Il Piano Giovani di Zona “YoungLab Primiero e Vanoi” ha pubblicato il primo bando annuale “PSG: Protagonismo, Sinergie e Generatività” per attivare sul territorio iniziative di interesse per i giovani e per valorizzare le loro energie, competenze e potenzialità.Il PGZ si rivolge ad una fascia di età molto ampia che va dagli 11 ai 35 anni e, per questo, le opportunità e le possibilità possono essere innumerevoli, variegate e personalizzate in base al target di riferimento: si possono creare occasioni di incontro, formazione, sensibilizzazione, innovazione attraverso corsi, laboratori, festival, esperienze di viaggio/escursioni.

L’obiettivo è di raccogliere idee e stimoli per realizzare progetti ed iniziative che possano interessare e coinvolgere i giovani a più livelli, non solo quindi come fruitori di attività ma anche come progettisti e collaboratori attivi nell’ideazione e realizzazione dei progetti stessi.

Per necessità di confronto e supporto per la definizione del progetto: – Referente Tecnico – Organizzativo Francesca: 334/1063008 – tpg@primiero.tn.it oppure partecipa al “Pomeriggio delle idee” il 22.01.2025 dalle 17.00 alle .19.00 presso il Centro di Aggregazione territoriale – officina giovani (Fiera di Primiero). Scarica il bando e la scheda progetto