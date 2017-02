Primiero piange la scomparsa improvvisa di Giovanni Battista Fontana

Presidente del Caseificio di Primiero, già assessore in Comunità di Valle e membro attivo nel mondo della Cooperazione trentina, è scomparso giovedì mattina, in seguito ad un tragico malore

Primiero (Trento) – La notizia si è sparsa rapidamente in valle, lasciando tutti senza parole.

In seguito ad un tragico malore, giovedì di prima mattina, è scomparso nella sua abitazione di Primiero, a 59 anni , Giovanni Battista Fontana. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Giovanni Fontana era molto noto in zona per il suo impegno nel mondo degli allevatori primierotti e trentini. Con la famiglia ha sempre gestito una azienda agricola nel Primiero e da anni era presidente del Caseificio locale. Incredulità e grande dolore da parte di amici e colleghi di lavoro, per la tragica notizia.

Fontana, era impegnato anche nel mondo della cooperazione trentina, ricoprendo varie cariche importanti a livello provinciale. E’ stato inoltre assessore in comunità di valle alle Attività Economico-produttive e Cooperazione.

Ma Fontana era per tutti, prima di tutto, un grande amico, una persona cordiale, sempre disponibile per una parola di conforto o per una battuta. L’intera valle piange la sua scomparsa, per l’importante lavoro svolto in questi anni.