Primiero, fuori pericolo anziana investita domenica a Tonadico

Intervento della Polizia locale di Primiero, domenica pomeriggio verso le 15 a Tonadico

Primiero (Trento) – Sarebbe fuori pericolo, la donna di 82 anni di Primiero, investita da una moto domenica pomeriggio a Tonadico. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 347 all’altezza dell’incrocio ‘Treponti’ a Tonadico.

Per cause in corso di accertamento da parte del Corpo della Polizia locale di Primiero, la donna è stata investita da una moto condota da un vicentino, mentre stava camminando sull’attraversamento pedonale. Il centauro è rimasto fortunatamente illeso.

Alla signora sono state prestate le prime cure sul posto da parte del personale del 118 e di seguito è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Feltre.

In breve

Elisoccorso in Val Canali domenica mattina – Durante una esercitazione in montagna, un tecnico del soccorso alpino di 54 anni, è rimasto ferito non gravemente. Sul posto, verso le 11.30, è intervenuto l’elicottero da Trento che ha trasferito il ferito all’ospedale di Cavalese in condizioni non gravi.

Intervento sanitario domenica mattina a Transacqua – Domenica mattina intervento dell’ambulanza alle 4 del mattino in codice verde per il soccorso di una persona a Transacqua. Secondo le informazioni fornite dalla centrale del 118, è stata trasferita al vicino ospedale di Feltre per le cure del caso.