Primiero, Parapendio in fase di decollo precipita sul tetto di una casa: ferite lievi per il pilota

Ha riportato fortunatamente conseguenze non gravi, un pilota 41enne originario del Vanoi, precipitato domenica pomeriggio con il suo parapendio in fase di decollo, in zona ‘Tais’ a Tonadico

Primiero (Trento) – E’ fortunatamente fuori pericolo il pilota 41enne originario della Valle del Vanoi, rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un incidente non grave, nella zona di decollo nei pressi di maso ‘Tais’ , Tonadico, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Si tratta del luogo, dal quale prendono il volo da tempo, gli appassionati di parapendio riunitisi nel gruppo “HomoVolans Primiero”. Una zona panoramica, che domina dall’alto l’intera vallata di Primiero, con atterraggio nei vicini prati di Tonadico.

L’incidente a Primiero

Per cause da accertare – forse con una forte raffica di vento in fase di decollo -, il pilota è finito improvvisamente con la sua vela contro il tetto di una casa di montagna, nei pressi della zona di lancio.

L’incidente si è verificato verso le 14.30 di domenica.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi presenti sul posto. In zona sono arrivati rapidamente Vigili del fuoco, sanitari della Croce rossa locale e Carabinieri della locale stazione di Primiero.

Come documentano le immagini, i sanitari sono saliti sul tetto della casa per prestare le prime cure al ferito. Subito dopo, il pilota quarantenne del Vanoi, è stato trasferito in ambulanza a Feltre, per gli accertamenti del caso.

E’ stato un pomeriggio di grande apprensione anche tra i colleghi dell’associazione, risoltosi fortunatamente con ferite non gravi per il pilota, ma con un notevole spavento per i compagni e con pochi danni al tetto dell’abitazione, che sarà presto sistemato.

I soccorsi sul luogo dell’incidente

In breve

Scialpinista soccorsa al Colbricon – In seguito ad un incidente sugli sci, una donna di 49 anni è stata soccorsa dall’elicottero domenica pomeriggio verso le 16, in zona Colbricon. E’ stata trasferita all’ospedale di Cavalese per le cure del caso.