Primiero ospita la nona edizione del meeting dei Distretti famiglia del Trentino

“Il potenziale delle comunità periferiche: il ruolo dei giovani e delle famiglie” è il tema della nona edizione del meeting dei Distretti famiglia, che quest’anno sarà ospitato a Mezzano. martedì 22 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso il Centro Civico

Primiero (Trento) – Torna l’annuale appuntamento che mette al centro l’azione di welfare sociale e territoriale promossa dai 20 Distretti famiglia presenti in Trentino. Il meeting è itinerante e ogni anno incontra un territorio diverso dove dar voce al Distretto famiglia di appartenenza.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Roberto Pradel, presidente Comunità di Primiero

Giampiero Zugliani, sindaco del Comune di Mezzano

Bortolo Rattin, coordinatore istituzionale del Distretto famiglia Green Primiero

Francesca Gerosa, vicepresidente Provincia autonoma di Trento e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità

A seguire, la vicepresidente consegnerà gli attestati “Family in Trentino” ai Comuni che si sono certificati nel 2024.

Apertura dei lavori

Miriana Detti, dirigente generale dell’Agenzia per la Coesione sociale

PRIMA SESSIONE “Una nuova generazione di collaborazioni”

La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta una delle politiche nazionali innovative di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. Su tali luoghi la Strategia nazionale punta ad intervenire, investendo sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzando le risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità; in definitiva contrastando l'”emorragia demografica”.

Relatori:

Andrea Zanzini, Coordinatore Appennino Hub

Fabio Malfatti, Antropologo ambientale

SECONDA SESSIONE

Tavola rotonda “Esperienze di giovani che costruiscono comunità”

Il valore che ha e che esprime una piccola comunità periferica è un valore aggiunto che deve essere esplorato e valorizzato. Le periferie, e soprattutto quelle montane, restano fucina di solidarietà e di forte senso di appartenenza che si esprime ancora con un forte senso di volontariato e di empatia. I giovani che restano rappresentano un baluardo di identità e, grazie anche alla mescolanza con le nuove generazioni, possono essere generativi di capitale economico sociale individuale e collettivo. I paesi non muoiono ma si trasformano ed evolvono. La modernità sta infatti nella riqualificazione e nella tutela del patrimonio marginale. I servizi sono elementi fondanti di una comunità che vuole restare. Quali sono le strategie da mettere in atto nelle aree maggiormente decentrate per alimentare un sistema virtuoso di vita attraverso politiche giovanili, familiari e culturali realmente integrate?

Relatori:

Circolo Sagron Mis, Festival Lapis

Nina Kakaw, Cioccolateria sociale

Collettivo Boca Verta, The Wallà

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sul sito: www.trentinofamiglia.it