Primiero, Opportunità di occupazione a tempo determinato: domande entro il 6 aprile

Aperti i termini per la presentazione delle domande, per l’anno 2018, per una occupazione temporanea in progetti per il sostegno occupazionale con la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale

Primiero (Trento) – Il progetto, promosso dalla Comunità di Primiero in collaborazione con i Comuni del territorio, prevede la realizzazione di interventi di manutenzione ambientale su tutto il territorio. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 6 aprile 2018.

REQUISITI RICHIESTI

Residenza da almeno tre anni in Provincia di Trento oppure iscrizione all’AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini.

Stato di disoccupazione o mobilità (iscrizione al Centro per l’Impiego).

Età minima 35 anni compiuti al 31.12.2017.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, indirizzata alla Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità:

deve essere redatta compilando il modulo allegato al presente Avviso. I moduli sono disponibili presso gli uffici e sul sito web della Comunità (www.primiero.tn.it); deve pervenire alla sede della Comunità di Primiero – Via Roma n. 19 fraz. Tonadico – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) entro le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2018 (termine perentorio), tramite:

consegna a mano al Settore Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico

(dal lunedì al giovedì – ore 8.30 – 12.00 e ore 14.30-16.30; il venerdì ore 8.30-12.00);

al Settore Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì – ore 8.30 – 12.00 e ore 14.30-16.30; il venerdì ore 8.30-12.00); posta normale, posta celere, posta prioritaria, raccomandata: se inoltrata a mezzo posta, le candidature saranno considerate tempestive a condizione che il plico pervenga entro i suddetti ora e giorno presso gli uffici della Comunità di Primiero. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non saranno ammessi reclami.

se inoltrata a mezzo posta, le candidature saranno considerate tempestive a condizione che il plico pervenga entro i suddetti ora e giorno presso gli uffici della Comunità di Primiero. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non saranno ammessi reclami. posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo: tecnico@pec.primiero.tn.it

Non è richiesta l’autenticazione della firma che va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso in calce alla domanda, allegando fotocopia di documento di riconoscimento valido. ⇒ Tutte le informazioni e i modelli per la domanda a questo link.

