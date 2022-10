Primiero, nuovo bando Assegni studio e facilitazioni viaggio 2022/2023: entro il 25 novembre

Viene prevista dalla Comunità di Primiero, l’erogazione di assegni di studio per gli studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Requisiti di ammissione

A. residenza in provincia di Trento;

B. avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico (10.06.2023);

C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima o aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico 2021/22;

D. appartenere ad un nucleo familiare il cui indicatore della condizione economica ICEF sia inferiore o uguale a 0,3529.

E. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità da altre leggi provinciali.

Sono state inoltre confermate le facilitazioni di viaggio per gli studenti costretti ad organizzare autonomamente i trasporti da e per la scuola, in assenza di servizio pubblico. Tale contributo, che prevede un rimborso forfetario a chilometro, viene erogato esclusivamente su base ICEF.

In breve