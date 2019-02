Primiero, nessuna chiusura in vista per gli Uffici del Libro fondiario e Catasto, lo aveva già ribadito anche Daldoss

Print This Post

Dopo la precisazione dei mesi scorsi in Consiglio provinciale, torna la conferma anche da parte della nuova Giunta provinciale

Trento – Nessuna chiusura per gli uffici periferici del libro fondiario e del catasto del Primiero. la conferma arriva dall’amministrazione provinciale che precisa in una nota: “Non c’è allo stato nessuna intenzione di procedere in tal senso.

Al contrario, per quanto riguarda in particolare l’ufficio del libro fondiario, ricorda la recente assunzione di nuovi conservatori che, non appena formati, saranno impiegati anche su quel territorio”.

Nel frattempo l’ufficio continuerà a fornire il servizio con le stesse modalità fino ad oggi garantite.