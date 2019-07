Primiero, Moto contro auto sabato pomeriggio in viale Piave: braccia fratturate per il centauro

Connect on Linked in

Primiero (Trento) – Incidente stradale sabato pomeriggio verso le 18 in viale Piave a Transacqua, nel Primiero. Per cause in corso di accertamento una moto ha tamponato violentemente un’auto.

Le conseguenze più gravi le ha riportate il centauro – con fratture alle braccia -, è stato soccorso in ambulanza dalla Croce rossa giunta sul posto con i Vigili del fuoco di Primiero. La dinamica dell’incidente, è invece in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero. Qualche disagio al traffico, nelle ore più intense del weekend, ma nessun particolare problema alla viabilità.