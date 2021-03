Primiero, messa di San Giuseppe venerdì 19 marzo alle 20.15 in presenza e in streaming dalla Chiesa Arcipretale di Pieve

Posted on

Via libera dalla Giunta provinciale alle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata per il quadriennio 2015-2018 Primiero (Trento) – Il provvedimento dispone la concessione di contributi in conto interessi a giovani coppie e nubendi per interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione. I mutui, da […]