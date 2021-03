Primiero, messa di San Giuseppe venerdì 19 marzo alle 20.15 in presenza e in streaming dalla Chiesa Arcipretale di Pieve

Posted on

I Comuni di Primiero Vanoi Mis hanno ricordato in questi giorni l’importanza del 25 novembre con alcune simboliche panchine rosse situate nei centri dei paesi Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – I comuni del Primiero e del Vanoi hanno voluto dire no ad ogni violenza sulle donne, posizionando in alcuni paesi, delle panchine rosse simbolo della lotta a […]