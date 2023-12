Primiero, maso distrutto dalle fiamme in zona Ronzi: indagini in corso sulle cause (VIDEO)

Vigili del fuoco di Primiero e San Martino di Castrozza mobilitati. Indagini sulle cause

In aggiornamento

Primiero (Trento) – Un rustico in zona Ronzi, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, è stato completamente distrutto venerdì mattina dalle fiamme di un incendio scoppiato in zona. In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e le verifiche del caso per accertare l’origine. In zona hanno operato almeno 30 vigili dle fuoco volontari dei corpi di Primiero e San Martino di Castrozza, come documentano le immagini.

