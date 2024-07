Maratona Primiero Vanoi 2024: Alessandro Riva e Valeria Straneo firmano la 9^ edizione

Nella 26 km Marika Accorsi e Cesare Maestri concedono il bis, premia: Gianni Poli

Primiero (Trneto) – Un plotone di 1710 iscritti quello alla volta della 9^ Primiero Marathon, che sabato 6 luglio 2024, ha animato le vali di Primiero e Vanoi. Valeria Straneo e Alessandro Riva si sono guadagnati la vittoria sulla distanza Marathon, mentre il campione europeo Cesare Maestri e la podista Marika Accorsi hanno bissato i loro successi nella 26 km. Alla 16 km firmano l’albo d’oro Silvia Sangalli e Massimiliano Berti, con un allegro susseguirsi di arrivi sul traguardo di Fiera di Primiero che ha visto protagonisti anche i numerosi concorrenti della 6,5 km (Family Trail).

42 km Maschile

1 Riva Alessandro U.S. Malonno 03:04:22; 2 Cozzini Enrico G.S. Fraveggio 03:08:15; 3 Di Ceglie Daniele Team Km Sport 03:10:09; 4 Tramet Marco Asd Madruk Trail Running 03:15:17; 5 Giovanelli Nicola Run Card 03:15:39; 6 Negrello Manuel U.S. Primiero 03:16:16; 7 Menegardi Marco G.S. Orobie 03:17:09; 8 Ferrari Marco Atl. Franciacorta 03:19:48; 9 Guadagnini Thomas U.S. Dolomitica 03:20:49; 10 Bovanini Filippo Atl. Avis Castel S.Pietro 03:21:11

42 km Femminile

1 Straneo Valeria Azalai A.S.D. 03:31:27; 2 Bonassi Chiara Atl. Paratico 03:46:54; 3 Luna Silvia Grottini Team Recanati 03:54:21; 4 Bolis Sabrina Atletica Galliera Veneta 03:57:18; 5 Kiggen Eva Runcard 04:05:15; 6 Fogliato Sonia Emme Running Team 04:06:41; 7 Zanni Lorenza Runners Bergamo 04:17:50; 8 Pedri Ilaria S.A. Valchiese 04:17:54; 9 Fabiani Elena Grottini Team Recanati 04:23:16; 10 Zullian Anna Run Card 04:26:21

26 km Maschile

1 Maestri Cesare Atl. Valli Bergamasche 01:32:59; 2 Cagnati Luca Atl. Valli Bergamasche 01:37:55; 3 Felicetti Daniele Unione Sportiva Monti 01:40:17; 4 Zorzi Nicolo’ Us Cornacci Tesero 01:42:00; 5 Debertolis Hermann U.S. Primiero 01:45:47; 6 Franceschini Maximilian S.A. Valchiese 01:45:50; 7 Cattaneo Marco G.A.P. Saronno 01:45:56; 8 Boudalia Said Gs La Piave 2000 01:46:47; 9 De Paoli Livio Atl. Trichiana 01:48:36; 10 Bortolot Marco Duerocche 01:49:02

26 km Femminile

1 Accorsi Marika C.U.S. Parma 01:49:50; 2 Sartori Debora Team Km Sport 01:55:13; 3 Maran Veronica Skyrunners Le Vigne 01:59:15; 4 Donzallaz Nicole Runcard 02:08:18; 5 Sartori Maddalena G.S. Fraveggio 02:09:21; 6 De Simoi Lara Run Card 02:11:05; 7 Scorzato Tiziana Vicenza Marathon 02:11:28; 8 Tronciu Eugenia G.S. Fraveggio 02:15:46; 9 De Marco Giorgia U.S. Primiero 02:17:33; 10 Bartolini Valeria Run Card 02:18:03

16 km Maschile

1 Berti Massimiliano S.A. Valchiese 00:55:40; 2 Loss Nikolas Atletica Valle Di Cembra 00:55:57; 3 Bettega Damiano Ana Atl.Feltre 01:03:41; 4 Meneghel Daniele Karpos-Grivel 01:06:09; 5 Latti Luca Run Card 01:09:33; 6 Taufer Leonardo Skialp Valdobbiadene 01:09:56; 7 Todesco Arno U.S. Primiero 01:09:58; 8 Deriu Paolino G.S. Fraveggio 01:10:03; 9 Passuello Francesco Run Card 01:10:14; 10 Orsingher Giovanni U.S. Primiero Asd 01:11:24

16 km Femminile

1 Sangalli Silvia Atl.Dolomiti Belluno 01:10:30; 2 Menegat Francesca Ana Atl.Feltre 01:10:42; 3 Poltronieri Valeria Circolo Minerva 01:15:18; 4 Menestrina Simonetta Atletica Trento 01:15:50; 5 Agostini Federica A.S.D.Aries Como Athletic 01:22:51; 6 Pasin Michela Macuri Team 01:25:09; 7 Bottin Camilla 1to1 Sport Asd 01:26:41; 8 Zurlo Angela U.S. Primiero 01:29:06; 9 Cemin Chiara U.S. Dolomitica 01:29:36; 10 Bonfante Sarah Giro Delle Mura Citta 01:30:06