Primiero, Dopo l’incendio scatta la solidarietà per la famiglia dell’allevatore Bruno Orsega

E’ stata avviata in questi giorni una raccolta fondi con il sostegno dell’associazione allevatori della zona, per aiutare la famiglia di Bruno Orsega dopo il disastroso rogo di Mezzano

Primiero (Trento) – Dopo le fiamme, scatta la solidarietà di un territorio che si stringe alla famiglia di Bruno Orsega, duramente provata dall’incendio dei giorni scorsi che ha distrutto la loro stalla con annesso fienile a Mezzano nel Primiero.

In questi giorni non è mancata la solidarietà di molti amici e colleghi che si sono subito prodigati per aiutare l’azienda agricola.

Ora, è stato aperto anche un conto corrente – sostenuto dai colleghi allevatori – sul quale è possibile dimostrare la propria vicinanza on un piccolo gesto, in questo momento di grande difficoltà.