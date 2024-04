Primiero, l’impegno di 700 “volontari contro lo spreco” in mostra dal 20 al 21 aprile 2024

La mostra “Volontari contro lo spreco”, attraverso le fotografie di Paolo Bosetti, Flavio Maria Caligiuri, Alexander La Gumina, Marco Loss, Sara Meneghetto, Matteo Morelli e Stefano Pegoretti racconta l’attività dell’associazione ‘Trentino Solidale’, che può contare su oltre 700 volontari guidati dal presidente Giorgio Casagranda

Primiero (Trento) – Si tratta dell’atto conclusivo di un processo di documentazione sul lavoro svolto da chi si occupa del recupero di cibo dalla catena di distribuzione di alimentari prossimi alla scadenza o appena scaduti, ma ancora consumabili, che vengono controllati, organizzati per tipologie e ridistribuiti a famiglie disagiate e comunità di sostegno.

Il lavoro dei fotografi, racconta in sette diverse storie l’impegno di tante persone nelle diverse fasi che vanno dalla raccolta dei viveri (80 quintali di cibo fresco al giorno) alla consegna a 2.187 famiglie in difficoltà (per il 43% italiane) e ai dormitori, percorrendo ogni anno 360mila chilometri in tutto il Trentino. In questo modo i volontari portano un significativo contributo nella riduzione dello spreco di cibo, fornendo al tempo stesso un importante supporto a chi è più fragile.

L’esposizione itinerante, curata da 7 fotografi, arriva anche a Primiero, nei giorni 20/21 aprile, presso la sala comunale di via Terrabugio (Ex Azienda elettrica) a Fiera di Primiero con orario 10-12 / 15-19.