Primiero, Lieto evento a Siror: parto gemellare per la Cavalla Netz, una vera rarità nel mondo equino

L’invito è a proporre i vostri nomi preferiti per i nuovi arrivati a redazione@lavocedelnordest.it o via whatsapp al 349 2406614. Segnalateci le Vostre storie

Siror (Trento) – A poche settimane da Boskavai 2018, l’evento a Imèr nel Primiero, che festeggia proprio l’amicizia tra uomo e cavallo, la bella notizia di questi giorni arriva da Siror.

Hanno ormai una decina di giorni infatti, i puledrini della cavalla Netz (ma si legge Naz), evento che nessuno si aspettava data la rarità del parto gemellare nei cavalli.

I veterinari che l’hanno visitata, confermano che nella maggior parte dei casi, quando nascono due gemelli, è molto difficile che sopravvivano entrambe e a volte può morire anche la ‘fattrice’.

I nuovi arrivati a Siror, sono un maschio e una femmina, la mamma è una primipara di otto anni. Il cavallo è di Eleonora Cemin e vive con la famiglia Simoni (Agritur Le Vale).

E il padre vi chiederete? I puledrini sono figli dello stallone Strong Diamant dell’allevamento della famiglia di Ilario Scalet che ha festeggiato il lieto evento.

I nuovi arrivati attendono ora un nome. Per questo la famiglia ci invita a segnalare i vostri nomi preferiti, che potrete inviare alla nostra redazione.

I due puledri, saranno quindi in grande forma per l’appuntamento con la Gran festa del Desmontegàr a settembre che richiama ogni anno migliaia di persone per la grande sfilata della domenica.