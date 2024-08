Primiero, libri storici in vendita per sostenere la digitalizzazione dell’archivio Lenzi

Posted on

Si vota per Europee, Regionali in Piemonte e in 3.800 Comuni italiani NordEst – Sono 51.073.042 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.328.280 donne, che voteranno dalle ore 7 alle 23 in 62.047 sezioni elettorali. Ma domenica 26 maggio sarà ‘Election Day’: si voterà per le Europee ma anche per eleggere […]